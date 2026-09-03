Yozgat'ta 21 yıl 9 ay cezalı firari, jandarmanın operasyonuyla yakalandı

Yozgat'ta, hakkında 21 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda hakkında "kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" ve "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından 21 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari N.A'yı operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.