Yozgat'ta 7 zanlının gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda 1235 hap ele geçirildi - Son Dakika
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Yozgat'ta 7 zanlının gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda 1235 hap ele geçirildi

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Yozgat\'ta 7 zanlının gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda 1235 hap ele geçirildi
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Yozgat'ta jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda 1235 sentetik uyuşturucu hap, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve 960 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1235 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 1235 sentetik uyuşturucu hap, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve 960 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
3. SayfaJandarmaYozgatGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta 7 zanlının gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda 1235 hap ele geçirildi - Son Dakika
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