Yozgat'ta Altın ve Para Hırsızı Yakalandı

Güncel

Yozgat'ta bir evden altın ve para çalan şüpheli gözaltına alındı.

Akdağmadeni ilçesine bağlı Konacı köyünde yaşayan N.A, jandarmayı arayarak, evindeki altınlarla parasının çalındığını söyledi.

Jandarma ekipleri, olayını gerçekleştirdiği belirlenen Y.İ'yi ilçe merkezindeki bir otelde yakalandı.

Şüphelinin valizinde yapılan aramada 6 tam, 4 yarım, 8 çeyrek altın, 1 Ata lira, 17 bin 465 lira, hesap cüzdanı ve banka kartı ele geçirildi.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.