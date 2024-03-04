Yozgat\'ta Evden Hırsızlık Yapan 3 Şüpheli Yakalandı

Yozgat'ta evden hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.
Jandarma ekipleri, Aydıncık ilçesinde M.Ş'nin evinden mutfak ve çeşitli eşyaların çalındığı ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kimlikleri belirlenen şüpheliler Ü.A, H.Y. ve Y.E.A. düzenlenen operasyonla yakalandı.
Çalıntı eşyalar sahibine teslim edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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Erciyes Üniversitesi ve ZİÇEV tarafından düzenlenen 'Özel Çocuklarımızla Hayatı Paylaşıyoruz' etkinliği Kayseri'de gerçekleştirildi. Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Asbaşkanı Osman Akdemir, etkinlikte yaptığı konuşmada, özel çocukların birçok alanda başarılı olabileceğini vurguladı. Etkinlikte, dünya şampiyonu özel sporcu Ebru Acer ve milli masa tenisi sporcusu Özge Yılmaz gösteri maçı yaptı. Program, plaket töreniyle sona erdi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen E.K.'yi gözaltına aldı. E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Muş İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde faaliyete geçen Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, su kaynaklarının korunması ve kaçak avcılıkla mücadelede etkin bir rol üstlenmek amacıyla görev yapacak. Bot Komutanlığı, eğitimli personellerden oluşarak devriye görevlerine başlamıştır.
Çin'in güneydoğusundaki Xiamen kıyı kenti, 1994 yılında ülkede ilk okyanus sanitasyon istasyonunun kurulmasına liderlik ederek, denizde sürüklenen atıklarla mücadelede önemli bir aşama kaydetti. 30 yılı aşkın süre boyunca geliştirilen bu okyanus istasyonunda an itibarıyla üç sanitasyon güvertesi, sekiz mekanik sanitasyon gemisi, 48 sanitasyon teknesi ve 160'tan fazla personel bulunuyor. İstasyonun başlangıçta 62 kilometrekare olan deniz operasyon alanı ise 230 kilometrekareye ulaştı. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Xiamen kentinden bildiriyor.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4 Mart 2021'de kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 asker için mevlit okutuldu. Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve 10 asker için düzenlenen programda, İbadullah Camisinde mevlit okutuldu ve şehitler için dua edildi. Programa Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Seçim çalışmaları için Tokat'ta bulunan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Reşadiye ilçesinde mitinge giderken minibüsün kaza yapması sonucu yaralandı. Destici ve diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı, genel durumları iyi.
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