Yozgat'ta Hakemlere Saldırı: Türk Futboluna Organize Şekilde Planlanmış Bir Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yozgat'ta Hakemlere Saldırı: Türk Futboluna Organize Şekilde Planlanmış Bir Saldırı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde oynanan futbol müsabakasının ardından hakemler, ev sahibi kulüp yöneticileri ve futbolcuları tarafından darp edildi. Üç hakem darp raporu alarak suç duyurusunda bulundu. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Yozgat Şubesi de saldırıyı kınadı ve suç duyurusunda bulundu.

07.02.2024 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ta Sorgun ilçesinde hafta sonunda oynanan futbol müsabakasının bitmesinin ardından, polis nezaretinde soyunma odasına giden maçın hakemleri burada ev sahibi kulüp yöneticileri ve futbolcular tarafından darp edildi. Hastanede ayakta tedavi gören ve darp raporu alan üç hakem de Sorgun 1071 Spor Kulübü yöneticileri ve futbolcuları hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Yozgat Şubesi de saldırıyı kınadı ve saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Yozgat'ın Sorgun ilçe stadında 3 Şubat Cumartesi günü; konuk ekip Yozgat İl Özel İdarespor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlan maçta Sorgun 1071 Spor kulübü yöneticileri, hakemlere itiraz etti. Israrın sürmesi üzerine maçın hakemi tarafından kırmızı kart ile saha dışına gönderildi ve tepkiler giderek arttı.

Maçın bitiminde polisler önce takımları ve yöneticileri soyunma odalarına gönderdi, seyirciler de saha dışına çıkartıldıktan sonra hakemler soyunma odasına götürürken, Sorgun 1071 Spor kulübü yönetici ve futbolcularının önce sözlü, ardından da fili olarak hakemlere saldırdığı bildirildi. Soyunma odası önünde darp edilen maçım hakemleri Süleyman Erkılıç, Arkın Atasoy ve Muhammet Kürşat Şenyüz, Sorgun Devlet Hastanesi'ne götürülerek ayakta tedavileri yapıldı. Darp raporu alan hakemler, iki kulüp yöneticisi ile 3 futbolcunun kendilerine saldırdıklarını belirterek, savcılığa da suç duyurusunda bulundu.

"ORGANİZE ŞEKİLDE PLANLANAN BU SALDIRI, SADECE HAKEMLERİMİZE DEĞİL, TÜRK FUTBOLUNA DA YAPILMIŞTIR"

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği Yozgat Şubesi Yönetim Kurulu, yaptığı yazılı açıklamada hakemlere yapılan sözlü ve fili saldırıyı kınadı. Açıklamada, "Müsabaka sonunda polis ekipleri nezaretinde soyunma odasına giden hakemlerimiz, hakem odasının bulunduğu koridorda Sorgun 1071 Spor Kulübü Başkanı ve babası tarafından darp edilirken, oyuncuları ile bazı taraftarlarca da sözlü tehdit ve hakarete maruz kalmıştır. Olay sonrası Sorgun Devlet Hastanesi'nde hakemlerimizin tedavileri yapılmış ve yaralanmalarına ilişkin adli raporlar düzenlenmiştir. Organize şekilde planlanan bu saldırı, sadece hakemlerimize değil, Türk futboluna da yapılmıştır" denildi. Açıklamada, olayın takipçisi olunacağı da kaydedildi.

Yozgat\'ta Hakemlere Saldırı: Türk Futboluna Organize Şekilde Planlanmış Bir Saldırı
Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Gaziantep FK'yı deplasmanda yenen Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldı
    22:48 Gaziantep FK'yı deplasmanda yenen Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldı

    Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

  • Hamas: Ateşkes için Türkiye'nin garantör olmasını istedik
    22:11 Hamas: Ateşkes için Türkiye'nin garantör olmasını istedik

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, "Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik." dedi.

  • İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın önerdiği ateşkes teklifini reddetti
    21:10 İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın önerdiği ateşkes teklifini reddetti

    Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, "Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek." dedi.

  • Azerbaycan'da yapılan cumhurbaşkanı seçimini Aliyev kazandı
    20:55 Azerbaycan'da yapılan cumhurbaşkanı seçimini Aliyev kazandı

    Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.

  • AK Parti'nin Şanlıurfa aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durmak isteyen partililer birbirleriyle itişti
    20:41 AK Parti'nin Şanlıurfa aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durmak isteyen partililer birbirleriyle itişti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda adaylarını tanıttı. Toplantı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durarak poz vermek isteyen partililer, birbirleriyle mücadele ederek kısa süre bir itişme yaşadılar.

  • Çağlayan'daki terör saldırısında ölen Karataş'ın kızından Vali Davut Gül'e: Annemi neden kurtaramadınız?
    20:09 Çağlayan'daki terör saldırısında ölen Karataş'ın kızından Vali Davut Gül'e: Annemi neden kurtaramadınız?

    Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda polis kontrol noktasına yönelik yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş son yolculuğuna uğurlandı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken Karataş'ın kızı İstanbul Valisi Davut Gül'e ağlayarak, "Annemi neden kurtaramadınız?" dedi. Vali Gül, Karataş'ın kızının koluna girerek destek oldu.

  • Gazeteci Fatih Altaylı hakkında 2 yıla kadar hapis istemi
    18:06 Gazeteci Fatih Altaylı hakkında 2 yıla kadar hapis istemi

    Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, bir gencin Filistin yürüyüşünden dönen bir vatandaşa taşıdığı bayrak gerekçesiyle yumruk atması sonrasında yaptığı "Eline sağlık" paylaşımı nedeniyle suçu ve suçluyu övme suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Mahkeme, Altaylı hakkında duruşma yapılmaksızın basit yargılama usulüyle yargılama yapılmasına hükmetti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şanlıurfa'da 1314 deprem konutunun anahtar teslimini yaptık
    17:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şanlıurfa'da 1314 deprem konutunun anahtar teslimini yaptık

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. 1314 konutun anahtar tesliminin yapıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şanlıurfa'da 4 bin konutun yapımı devam ediyor. Bunları da hak sahibi kardeşlerime peyderpey teslim edeceğiz. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın hiçbirine mahcup olmamak için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye, Futbol, Yozgat, Suç, Hukuk, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta Hakemlere Saldırı: Türk Futboluna Organize Şekilde Planlanmış Bir Saldırı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2024 23:22:21. #1.12#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Hakemlere Saldırı: Türk Futboluna Organize Şekilde Planlanmış Bir Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement