Yozgat\'ta Hakemlere Saldırı: Türk Futboluna Organize Şekilde Planlanmış Bir Saldırı

SEYFİ ÇELİKKAYA
Yozgat'ta Sorgun ilçesinde hafta sonunda oynanan futbol müsabakasının bitmesinin ardından, polis nezaretinde soyunma odasına giden maçın hakemleri burada ev sahibi kulüp yöneticileri ve futbolcular tarafından darp edildi. Hastanede ayakta tedavi gören ve darp raporu alan üç hakem de Sorgun 1071 Spor Kulübü yöneticileri ve futbolcuları hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Yozgat Şubesi de saldırıyı kınadı ve saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
Yozgat'ın Sorgun ilçe stadında 3 Şubat Cumartesi günü; konuk ekip Yozgat İl Özel İdarespor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlan maçta Sorgun 1071 Spor kulübü yöneticileri, hakemlere itiraz etti. Israrın sürmesi üzerine maçın hakemi tarafından kırmızı kart ile saha dışına gönderildi ve tepkiler giderek arttı.
Maçın bitiminde polisler önce takımları ve yöneticileri soyunma odalarına gönderdi, seyirciler de saha dışına çıkartıldıktan sonra hakemler soyunma odasına götürürken, Sorgun 1071 Spor kulübü yönetici ve futbolcularının önce sözlü, ardından da fili olarak hakemlere saldırdığı bildirildi. Soyunma odası önünde darp edilen maçım hakemleri Süleyman Erkılıç, Arkın Atasoy ve Muhammet Kürşat Şenyüz, Sorgun Devlet Hastanesi'ne götürülerek ayakta tedavileri yapıldı. Darp raporu alan hakemler, iki kulüp yöneticisi ile 3 futbolcunun kendilerine saldırdıklarını belirterek, savcılığa da suç duyurusunda bulundu.
"ORGANİZE ŞEKİLDE PLANLANAN BU SALDIRI, SADECE HAKEMLERİMİZE DEĞİL, TÜRK FUTBOLUNA DA YAPILMIŞTIR"
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği Yozgat Şubesi Yönetim Kurulu, yaptığı yazılı açıklamada hakemlere yapılan sözlü ve fili saldırıyı kınadı. Açıklamada, "Müsabaka sonunda polis ekipleri nezaretinde soyunma odasına giden hakemlerimiz, hakem odasının bulunduğu koridorda Sorgun 1071 Spor Kulübü Başkanı ve babası tarafından darp edilirken, oyuncuları ile bazı taraftarlarca da sözlü tehdit ve hakarete maruz kalmıştır. Olay sonrası Sorgun Devlet Hastanesi'nde hakemlerimizin tedavileri yapılmış ve yaralanmalarına ilişkin adli raporlar düzenlenmiştir. Organize şekilde planlanan bu saldırı, sadece hakemlerimize değil, Türk futboluna da yapılmıştır" denildi. Açıklamada, olayın takipçisi olunacağı da kaydedildi.
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Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta Hakemlere Saldırı: Türk Futboluna Organize Şekilde Planlanmış Bir Saldırı - Son Dakika
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