Yozgat\'ta Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi İncelemesi

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, İl Özel İdaresi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile belediyelerin iştirakiyle Çalatlı köyü yakınlarında sahipsiz köpekler için oluşturulan 1000 hayvan kapasiteli Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemede bulundu.

Merkezde yetkililerinden bilgi alan Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir ay içerisinde 100 köpeğin kısırlaştırıldığını söyledi.

Özkan, merkezde toplanan hayvanların kısırlaştırılıp tedavisi yapıldıktan sonra durumlarına göre kapalı ve açık alanlarda rehabilite edildiğini ifade etti.

Barınağa gelen hayvanların isimlendirme ve çiplendirme çalışmalarının da bu alanda yürütüldüğünü anlatan Özkan, "İnsanımızdan bu noktada istediğimiz, sahipli hayvanların üreme kontrollerini yapsınlar, yaptırsınlar. Genel olarak çoğalma, sahipli hayvanlardan doğan yavruların içlerinden bir ya da ikisini vatandaşımızın kendisine alıp geri kalanını sokağa bırakmasından kaynaklanıyor." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan çiplendirme ve kuduz aşısı çalışmasının da devam ettiğini belirten Özkan, "Bu hayvanların kuduz aşıları yapılmış. Kimliklendirilmesi, küpeleme çalışmaları tamamlanmış. Bu çalışmalara köylerimizde, mahallelerimizde, ilçelerimizde ve beldelerimizde de devam ediyoruz. 2 bin 500 civarında hayvan çiplendirilmiş ve kuduz aşıları yapılmıştır." diye konuştu.

Özkan, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin 1000 hayvan kapasiteli olduğunu, il genelinde bulunan barınakların kapasitesinin ise 6 bin olduğunu kaydetti.

Vali Özkan, daha sonra Yozgat Belediyesinin sahipsiz köpekler için oluşturduğu "Evcil Köy" projesinde yapılan çalışmaları inceledi.