Yozgat\'ta jandarma ekipleri, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailelerine ve gazilere ziyarette bulundu.

Kent merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen ziyaretlerde, şehitlerin yakınları ve gazilerle sohbet eden ekipler, bayramlarını kutladı ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren aileler ise misafirlerine teşekkür etti.