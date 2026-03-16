Yozgat'ta Kaçak Alkol Operasyonu

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda 160 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçak alkol ürünleri ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda kent merkezinde Ö.A'ya, Boğazlıyan ilçesinde de H.Ç.Ü'ye kargo yoluyla etil alkol gönderileceğini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda 160 litre etil alkol ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.Ç.Ü ve Ö.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.