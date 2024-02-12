Yozgat'ta kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Yozgat'ta kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

Yozgat\'ta kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, jandarma tarafından yapılan operasyonda kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapıldığı bilgisini alarak operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

12.02.2024 10:03
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Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, kaçak kazı yapan 4 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tabiat varlıklarını koruma ve kaçak kazı ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada Akdağmadeni ilçesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi aldı.

Operasyon düzenleyen ekipler, kazı malzemeleriyle L.H, S.M, V.A. ve S.D'yi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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