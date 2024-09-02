Yozgat'ta Kayıp İddiası: 16 Yaşındaki Kız Kayıp Olmadığını Açıkladı - Son Dakika
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Yozgat'ta Kayıp İddiası: 16 Yaşındaki Kız Kayıp Olmadığını Açıkladı

Yozgat'ta ailesi tarafından kayıp olarak bildirilen 16 yaşındaki E.K., ilçe emniyet müdürlüğüne giderek kayıp olmadığını beyan etti. Daha önce ailesi tarafından 9 kez kayıp başvurusu yapılan E.K., ailesi ile görüşmek istemediğini ifade etti.

02.09.2024 19:47
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Yozgat'ta ailesi tarafından kayıp olduğu öne sürülen 16 yaşındaki kız çocuğunun, ilçe emniyet müdürlüğüne kayıp olmadığını beyan ettiği bildirildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, bir televizyon programında babasının kayıp olduğunu iddia ettiği kız çocuğu hakkında ailesinin daha önce 9 kez kayıp başvurusunda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2 Eylül'de bir televizyon programına katılan ve ilimizde ikamet eden B.K'nin kayıp olduğu iddiasında bulunduğu kızı E.K. (16) hakkında ailesi tarafından 2022-2024 yılları arasında 9 kez kayıp müracaatında bulunulmuş ve her müracaat sonrası E.K. ortalama 1 gün içerisinde bulunarak ailesine teslim edilmiştir. 2 Eylül günü baba B.K. tarafından bir televizyon programında kayıp olduğu öne sürülen E.K'nin kendiliğinden ilçe emniyet müdürlüğüne giderek kayıp olmadığını, ancak ailesi ile görüşmek istemediğini ve aynı evde kalmak istemediğini beyan ettiği anlaşılmıştır. Konu ilgili birimlerimizce takip edilmektedir."

Kaynak: AA

3-sayfa, Güncel, yozgat, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta Kayıp İddiası: 16 Yaşındaki Kız Kayıp Olmadığını Açıkladı - Son Dakika

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