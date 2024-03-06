Yozgat'ta Kent Güvenliği Toplantısı Vali Mehmet Ali Özkan Başkanlığında Yapıldı - Son Dakika
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Yozgat'ta Kent Güvenliği Toplantısı Vali Mehmet Ali Özkan Başkanlığında Yapıldı

Yozgat\'ta Kent Güvenliği Toplantısı Vali Mehmet Ali Özkan Başkanlığında Yapıldı

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında düzenlenen kent güvenliği toplantısında, Yozgat'ın huzurlu bir kent olduğu vurgulandı. Toplantıda, geleceğe yönelik tedbirler ve güvenlik önlemleri görüşüldü. Üniversite öğrencilerinin güvenliği için 'üniversite polisliği' uygulaması başlatıldı. Seçim tedbirleri de değerlendirildi ve huzur içinde bir seçim süreci geçirilmesi temenni edildi.

06.03.2024 16:17  Güncelleme: 16:34
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İl genelinde alınan güvenlik ve asayiş tedbirlerinin değerlendirildiği Kent Güvenliği Toplantısında konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat'ın güven ve huzur şehri olduğunu söyledi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Kent Güvenliği Toplantısına Vali Yardımcısı Adnan Kayık, Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Necdet Özcan, kurum müdürleri ve ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Özkan, Yozgat'ın güven ve huzur kenti olduğunu belirterek asayiş konusunda halktan büyük destek gördüklerini söyledi. Özkan, "Toplantımızda geleceğe yönelik neler yapmamız gerekiyor, hangi tedbirleri almamız gerekiyor onları görüşeceğiz. Kent Güvenlik Toplantımızı bundan sonra her ayın ilk haftasında gerçekleştireceğiz. Güvenlik teşkilatlarımız kendilerince sahaya dönük bir tedbir geliştiriyorlar. Fakat kenti en iyi bilen sivil toplum kuruluş temsilcilerimizden ve muhtarlarımızın fikirlerini almak istiyoruz." dedi.

Üniversite öğrencilerinin güvenliği için "üniversite polisliği" uygulamasını da başlattıklarını anlatan Özkan, "Üniversite öğrencilerimizin kaldığı yurtların, pansiyonlarımızın etrafında, çocuklarımızın huzur ve güven ortamı içerisinde eğitim-öğretimine devam edebilmeleri için hangi tedbirleri almamız gerekiyor diye düşündük ve üniversite polisliğini devreye aldık." şeklinde konuştu.

Jandarma ve emniyet görevlileriyle seçim güvenliği toplantısı yaptıklarını ve seçim tedbirlerine dair neler yapılması gerektiğini de aktaran Özkan," İnşallah insanımızın vicdani sorumluluğuyla, huzur ve güven içerisinde sandığa gideceği bir seçim geçirmek nasip olur. İnşallah sonuçları neticesiyle hem ilimize hem de ülkemize hayırlara vesile olan bir seçim sürecini hep beraber geçirmiş oluruz." ifadelerini kullandı. - YOZGAT

Kaynak: AA

Mehmet Ali Özkan, Yozgat, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta Kent Güvenliği Toplantısı Vali Mehmet Ali Özkan Başkanlığında Yapıldı - Son Dakika

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