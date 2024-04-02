Yozgat\'ta Otizm Farkındalık Günü\'nde Yürüyüş Düzenlendi

Yozgat'ta Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde yürüyüş düzenlendi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, otizmli bireyler, aileleri ve vatandaşlar Otogar önünden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.
Cumhuriyet Meydanı'nda açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürü Arif Topal, 2 Nisan'ın "Dünya Otizm Farkındalık Günü", nisan ayının ise otizm farkındalık ayı olduğunu belirtti.
Topal, bu ayda dünyada otizm ve otizmli bireylerin toplumsal yaşama katılımı konusunda farkındalığın ve duyarlılığın artırılmasına yönelik çalışma gerçekleştirildiğini ifade ederek, otistik çocukların ve ailelerinin hayatta mutlu olabilmeleri, sosyalleşmeleri, temel ihtiyaçları olan eğitim ve sağlık hizmetlerinden en iyi ve en uygun şekilde faydalanabilmesi temennisinde bulundu.
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