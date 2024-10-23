Yozgat\'ta Otomobil Alev Aldı

Yozgat'ta seyir halindeyken motor kısmı alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yozgat - Çorum kara yolunda, 66 ACE 015 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan R.A, motor kısmından duman yükseldiğini fark ederek aracı durdurdu.
Alev alan otomobil, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Otomobil, kullanılamaz hale geldi.
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