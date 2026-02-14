Yozgat\'ta Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

Yozgat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
M.B. idaresindeki 66 DE 785 plakalı otomobil, Yozgat-Sorgun kara yolunu Adnan Menderes Bulvarı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü ile araçta bulunan F.B. ve E.N.B, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.
