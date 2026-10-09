Yozgat\'ta otomobil refüje devrildi, 3 kişi yaralandı, birinin durumu ağır

Yozgat'ta otomobil refüje devrildi, 3 kişi yaralandı, birinin durumu ağırGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat-Ankara kara yolu Saray köyü mevkisinde refüje devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı. Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Yozgat'ta otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
Z.H. idaresindeki 55 ZC 513 plakalı otomobil, Yozgat- Ankara kara yolu Saray köyü mevkisinde refüje devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Z.H. ile araçta bulunan A.H. ve H.T, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Z.H.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?