Yozgat'ta tarihi eser aramasında 23 obje bulundu, 7 şüpheli gözaltına alındı

Yozgat'ta tarihi eser aramasında 23 obje bulundu, 7 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat'ta tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda kent merkezindeki adreslerde 23 obje ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 3 yüzük, mühür, 6 obje ve 13 sikke ile iş makinesi, el dedektörü, kazma ve el feneri bulundu; şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Yozgat'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 23 obje ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde tarihi eser kaçakçılığına ilişkin çalışma başlattı.
Bu kapsamda kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 3 yüzük, mühür, 6 obje ve 13 sikke ile iş makinesi, el dedektörü, kazma ve el feneri ele geçirdi.
Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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