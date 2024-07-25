Yozgat'ta Tarihi Eser Operasyonu: 12 Sikke, 2 Obje ve 1 Heykel Ele Geçirildi

Yozgat'ta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 12 sikke, 2 obje ve 1 heykel ele geçirildi.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çekerek ilçesinde bir şüphelinin elinde tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı.
Şüpheli O.S'nin iş yerinde arama yapan ekipler, 12 sikke, 2 obje ve 1 heykel ele geçirdi.
Gözaltına alınan O.S. hakkında adli işlem başlatıldı.???????
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