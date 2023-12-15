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Yozgat'ta Tarihi Eser Operasyonu: 342 Sikke ve 24 Yüzük Ele Geçirildi - Son Dakika
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Yozgat'ta Tarihi Eser Operasyonu: 342 Sikke ve 24 Yüzük Ele Geçirildi

Yozgat'ta yapılan operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 342 sikke, 24 yüzük ve 11 obje ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat\'ta Tarihi Eser Operasyonu: 342 Sikke ve 24 Yüzük Ele Geçirildi
15.12.2023 - 15:35,
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Yozgat'ta bir otomobilde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 342 sikke, 24 yüzük ve 11 obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli A.S'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Yozgat-Sorgun kara yolunda A.S'nin kullandığı otomobili durduran ekipler, araçta yaptığı aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 342 sikke, 24 yüzük ve 11 obje ele geçirdi.

Şüpheli A.S, gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yozgat'ta Tarihi Eser Operasyonu: 342 Sikke ve 24 Yüzük Ele Geçirildi - Son Dakika
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