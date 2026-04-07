Yozgat\'ta UNESCO Öğrenen Şehirler Zirvesi
07.04.2026 18:24
Yozgat'ta gerçekleştirilen zirve, sürdürülebilir kalkınma ve kültürel miras için önemli adımlar attı.

Yozgat'ta, şehirlerde hayat boyu öğrenme yaklaşımını yaygınlaştırmaya yönelik UNESCO Öğrenen Şehirler Zirvesi gerçekleştirildi.

Organizasyon, Yozgat Valiliği koordinasyonunda, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) yürütücülüğünde, Yozgat Belediyesi, Yozgat Bozok Üniversitesi ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu işbirliğiyle Çamlık Otel'de yapıldı.

Programda konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, Yozgat'ın kadim bir şehir olduğunu belirterek, tarım, sanayi, ticaret ve turizm alanlarında çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Özkan, zirvede yapılacak çalışmaların yeni bir başlangıç ve yeni bir güç oluşturacağını kaydetti.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz da Öğrenen Şehirler Zirvesi'ne Yozgat'ın ev sahipliği yapmasının önemli olduğunu söyledi.

Oğuz, öğrenen şehir kavramının sürdürülebilir kalkınmanın hayatın her alanına yayıldığı bir yapıyı ifade ettiğini belirterek, Yozgat'ın doğal ve kültürel miras açısından zengin bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Etkinlikte açılan stantlarda, Yozgat'a özgü kültürel çalışmalar katılımcıların beğenisine sunuldu.

Programa, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, il protokolü ve iş insanları katıldı.

Kaynak: AA

