Yozgat'ta Yük Treni Kadına Çarptı

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde yük treninin çarptığı 74 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.
Kayseri-Yozgat seferini yapan yük treni, Yaylapınar Mahallesi TMO hemzemin geçidinin yaklaşık 50 metre uzağında raylardan karşıya geçmeye çalışan A.S'ye (74) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kadının olay yerinde öldüğünü belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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