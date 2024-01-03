 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında İl Tarım Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında İl Tarım Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında İl Tarım Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. Vali Özkan, Yozgat'ın sanayileşmede hızlı yol katederken, tarım ve hayvancılık konusunda da çalışmalar yapılacağını belirtti. Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya ve diğer yetkililer katıldı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında İl Tarım Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi
03.01.2024 - 17:28,
Abone Ol

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında İl Tarım Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Vali Özkan, Yozgat'ın sanayileşmede hızlı yol katederken, kadim bir tarım ve hayvancılık kenti olduğunu söyledi.

Tarıma ve hayvancılıkla ilgili neler yapılabileceğinin değerlendirmesini yaptıklarını aktaran Özkan, "2023'te yapılan çalışmaları göz önüne alarak geleceği planlamak üzere bir araya geldik. Tarım ve hayvancılık konusunda adı üzerinde Bozok Yaylası'nda ve kadim verimli topraklardayız. Buradaki işleyişimizde sulama imkanlarımız, bilinçli tarım, suyu bilinçli kullanmak. Su son derece önemli konulardan biri. Bu konuda neler yapabiliriz, onun üzerinde değerlendirmelerde bulunacağız." dedi.

Özkan, kentin şeker pancarı ve hububatta iyi olduğunu ifade ederek, "Amacımız, üreticimizin alın terini değerlendirmek, ekonomide daha renkli ve daha etkili bir hale getirmek. Sulu ve kuru tarım ile hayvancılığı bir anda yürütmek, birbirine destek olan sektörler haline getirmek ve bunun yanı sıra da gelişen sanayimizin tarım üzerindeki etkilerini ve neler yapmamız gerektiğini değerlendirmek üzere bir aradayız." diye konuştu.

Toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Mehmet Ali Özkan, Yozgat Valiliği, Yozgat, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında İl Tarım Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika


17:46
Mail atıp Başkan Yazıcı'yı ziyarete giden öğrenciler, görüşme sonunda istediklerini aldı Mail atıp Başkan Yazıcı'yı ziyarete giden öğrenciler, görüşme sonunda istediklerini aldı
17:14
Filistin paylaşımı başını yaktı! Fransa'da top koşturan futbolcuya hapis cezası Filistin paylaşımı başını yaktı! Fransa'da top koşturan futbolcuya hapis cezası
17:13
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrailliler Lübnan'la savaşa girmemek için kendilerini zor tutuyor Dışişleri Bakanı Fidan: İsrailliler Lübnan'la savaşa girmemek için kendilerini zor tutuyor
17:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İran'daki terör saldırılarına ilişkin başsağlığı mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İran'daki terör saldırılarına ilişkin başsağlığı mesajı
17:13
Bakan Fidan: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, cumartesi günü misafirim olarak Türkiye'ye gelecek Bakan Fidan: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, cumartesi günü misafirim olarak Türkiye'ye gelecek
16:46
Samsun'da Uzman Çavuş Evinde Ölü Bulundu Samsun'da Uzman Çavuş Evinde Ölü Bulundu
16:08
Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'la ilgili kararını bir kez daha tanımadı Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'la ilgili kararını bir kez daha tanımadı
15:49
Kastamonu'da imha edilen biber gazları öğrencileri hastanelik etti Kastamonu'da imha edilen biber gazları öğrencileri hastanelik etti

Son Dakika
17:46 Mail atıp Başkan Yazıcı'yı ziyarete giden öğrenciler, görüşme sonunda istediklerini aldı
17:14 Filistin paylaşımı başını yaktı! Fransa'da top koşturan futbolcuya hapis cezası
17:13 Dışişleri Bakanı Fidan: İsrailliler Lübnan'la savaşa girmemek için kendilerini zor tutuyor
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İran'daki terör saldırılarına ilişkin başsağlığı mesajı
17:13 Bakan Fidan: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, cumartesi günü misafirim olarak Türkiye'ye gelecek
16:46 Samsun'da Uzman Çavuş Evinde Ölü Bulundu
16:08 Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'la ilgili kararını bir kez daha tanımadı
15:49 Kastamonu'da imha edilen biber gazları öğrencileri hastanelik etti
15:49 İsrail, Gazze'de savaşın üçüncü aşamasına geçiyor! Ordu çekilecek, yedek güçler konuşlanacak
15:42 Özdağ ve beraberindeki grup adliyeyi sloganlarla terk etti! Tutuklu gazeteciler Süha Çardaklı ve Serkan Kafkas'a tahliye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 18:01:35. #1.13#
SON DAKİKA: Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında İl Tarım Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement