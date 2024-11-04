YSK Başkanı ABD'ye Seçim Ziyareti

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(ANKARA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ve beraberindeki heyet, ABD'de yapılacak olan başkanlık seçimi için Washington'a ziyaret gerçekleştirecek.

YSK Başkanı Ahmet Yener ve YSK Üyesi Ali Ürker, 5 Kasım'da yapılacak ABD Başkanlık seçimi için Washington'a gidecek. Federal Seçim Komisyonu'nu ziyaret edecek olan YSK heyeti, seçime ilişkin çalışmalar yürüten diğer kurumlarda da görüşme ve incelemelerde bulunacak, oy verme günü dahil tüm seçim sürecini yerinde gözlemleyecek.