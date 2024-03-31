Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin yayın yasağının kaldırıldığını bildirdi.
Yener, YSK önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçimde büyük bir özveriyle çalışan il, ilçe seçim kurulu hakim, personel ve sandık görevlilerine teşekkür etti.
Yayın yasağına riayet eden basın kuruluşlarına da teşekkür eden Yener, yasağı delen ve sonuçlara ilişkin veri girişinde bulunan kurumlar hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.
Yener, "Şu an itibarıyla yayın yasağı kalkmıştır. Hepinize, ülkemize, demokrasiye hayırlı olsun arkadaşlar." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › YSK Başkanı Ahmet Yener: Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yayın yasağı kalktı - Son Dakika
Türkiye'de 2024 mahalli idareler seçimleri için oy sayımları devam ederken, Gaziantep'te sayımı tamamlanan oy pusulaları sisteme girilmeye başlandı.
Van'da oy sayım işlemleri sona erdikten sonra oy pusulaları çuvallara konuldu ve İl Seçim Kuruluna taşındı. Oy verme süresinin bitmesiyle birlikte sandıklar tek tek açılarak sayım işlemlerine geçildi. Oy pusulalarının taşınması sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı.
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