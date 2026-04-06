YTB'nin kuruluşunun 16. yıl dönümü nedeniyle Ankara'da program düzenlendi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), kuruluşunun 16. yıl dönümünü Ankara'da düzenlenen programla kutladı.

YTB'nin Ankara'daki binasında düzenlenen programda, başkanlığın 2025'te düzenlediği faaliyetlerin değerlendirmesi yapılarak gelecek dönem stratejileri kamuoyu ile paylaşıldı.

YTB Başkanı Abdulhadi Turus, burada yaptığı konuşmada, kurumun kuruluşundan bu yana geçen 16 yıllık süreçte elde edilen kazanımları, yürütülen projeleri ve saha tecrübelerini anlattı.

YTB'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yarının Türkiye'sini İnşa Etme" vizyonuyla kurulduğunu hatırlatan Turus, kurumun temel motivasyon ve hedefinin "kalbi ay-yıldızla atan her vatandaş ve soydaşa ulaşmak" olduğunu vurguladı.

Turus, İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan sistemin artık "çatırdadığını" ifade ederek, "7 Ekim sonrası Gazze'de yaşananlar, kuralların tamamen yok sayıldığı karanlık bir dönemdir. Gazze'de yaşanan soykırım, Batı'nın tüm insani iddialarının altına bizzat kendi eliyle dinamit koyduğu, kuralların tamamen yok sayıldığı bir karanlık devir olarak tarihe geçmiştir. Biraz vicdanı olan yürekler için bile bir milattır 7 Ekim sonrası Gazze." dedi.

Küresel sistemin Müslümanları "öteki" olarak gördüğüne dikkati çeken Turus, bu sistemin Müslümanların yaşam hakkını göz ardı ettiğini belirtti.

Turus, YTB'nin çalışmalarında emeği olan personele teşekkür ederek, "Bu yolculukta en büyük gücümüz, sizlerin samimiyeti, gayreti ve inancıdır." ifadesini kullandı.

Program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.