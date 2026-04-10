Yüksek Faiz Sanayi ve İstihdamı Olumsuz Etkiliyor, Üretim Odaklı Çözümler Öneriliyor

Yüksek faiz politikalarının sanayi ve istihdam üzerindeki olumsuz etkileri, üretim odaklı çözümlerle aşılabilir. Yüksek faiz oranları, sanayicilerin ve yatırımcıların krediye erişimini zorlaştırıyor, bu da üretim süreçlerini yavaşlatırken işsizlik oranlarını artırıyor ve gelir dağılımını bozuyor. Sanayiciler, artan maliyetleri ürün fiyatlarına yansıtarak tüketicilere yük getiriyor, bu da gıda başta olmak üzere birçok ürünün fiyatlarını artırıyor ve genel yaşam maliyetlerini yükseltiyor.

Yüksek faiz, hayat pahalılığını beslerken, ucuzluk ve bol üretim ancak düşük maliyet ve güçlü rekabetle mümkün. Sorunun çözümü faiz oranlarının düşürülmesinde yatıyor. Üretim ve arz yönlü politikaların öne çıktığı bu dönemde, yüksek faiz oranlarının enflasyonu daha fazla aşağı çekmeyeceği net bir şekilde görülüyor. Sanayiciler, yüksek finansman maliyetleri nedeniyle bankalara başvurmakta zorlanıyor, bu da yeni yatırımları azaltıyor ve kapasite kullanım oranını düşürüyor.

Üretim azaldıkça piyasadaki mal miktarı düşüyor, ancak talep sabit kalıyor veya artıyor, bu da enflasyonu düşürmek yerine artırıyor. Yatırımların azalmasıyla yeni istihdam alanları oluşmuyor, işletmeler küçülüyor ve işsizlik artıyor. Gelir dağılımındaki bozulma, toplumsal adaletsizlik hissini artırıyor. Yüksek faiz politikaları, kısa vadede döviz baskılamak ve enflasyonu kontrol altına almak amacıyla uygulanırken, Türkiye'de süreç uzadığı için etkisi azalmış durumda.

Tek çare, üretim ekonomisinin güçlendirilmesidir. Düşük faiz oranları, yatırım artışını beraberinde getirir, bu da üretim, istihdam ve gelir artışına yol açar. Devlet, üretimi desteklerse işsizlik azalır, gelir dağılımı düzelir ve enflasyon kontrol altına alınır. Ancak devlet faizi teşvik ederse, reel sektör zayıflar ve geçim sıkıntısı artar. 86 milyon vatandaş, yüksek faiz yükü altında ezilmektedir.