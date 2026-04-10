Yüksek Faiz Sanayi ve İstihdamı Olumsuz Etkiliyor, Üretim Odaklı Çözümler Öneriliyor

10.04.2026 21:35
Yüksek faiz oranlarının sanayi ve istihdam üzerindeki olumsuz etkileri, üretim odaklı çözümlerle aşılabilir. Yüksek maliyetler ve finansman zorlukları, yeni yatırımları azaltarak işsizlik oranlarını artırıyor.

Yüksek faiz politikalarının sanayi ve istihdam üzerindeki olumsuz etkileri, üretim odaklı çözümlerle aşılabilir. Yüksek faiz oranları, sanayicilerin ve yatırımcıların krediye erişimini zorlaştırıyor, bu da üretim süreçlerini yavaşlatırken işsizlik oranlarını artırıyor ve gelir dağılımını bozuyor. Sanayiciler, artan maliyetleri ürün fiyatlarına yansıtarak tüketicilere yük getiriyor, bu da gıda başta olmak üzere birçok ürünün fiyatlarını artırıyor ve genel yaşam maliyetlerini yükseltiyor.

Yüksek faiz, hayat pahalılığını beslerken, ucuzluk ve bol üretim ancak düşük maliyet ve güçlü rekabetle mümkün. Sorunun çözümü faiz oranlarının düşürülmesinde yatıyor. Üretim ve arz yönlü politikaların öne çıktığı bu dönemde, yüksek faiz oranlarının enflasyonu daha fazla aşağı çekmeyeceği net bir şekilde görülüyor. Sanayiciler, yüksek finansman maliyetleri nedeniyle bankalara başvurmakta zorlanıyor, bu da yeni yatırımları azaltıyor ve kapasite kullanım oranını düşürüyor.

Üretim azaldıkça piyasadaki mal miktarı düşüyor, ancak talep sabit kalıyor veya artıyor, bu da enflasyonu düşürmek yerine artırıyor. Yatırımların azalmasıyla yeni istihdam alanları oluşmuyor, işletmeler küçülüyor ve işsizlik artıyor. Gelir dağılımındaki bozulma, toplumsal adaletsizlik hissini artırıyor. Yüksek faiz politikaları, kısa vadede döviz baskılamak ve enflasyonu kontrol altına almak amacıyla uygulanırken, Türkiye'de süreç uzadığı için etkisi azalmış durumda.

Tek çare, üretim ekonomisinin güçlendirilmesidir. Düşük faiz oranları, yatırım artışını beraberinde getirir, bu da üretim, istihdam ve gelir artışına yol açar. Devlet, üretimi desteklerse işsizlik azalır, gelir dağılımı düzelir ve enflasyon kontrol altına alınır. Ancak devlet faizi teşvik ederse, reel sektör zayıflar ve geçim sıkıntısı artar. 86 milyon vatandaş, yüksek faiz yükü altında ezilmektedir.

Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı... Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi
Gana’da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti Gana'da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti
Şehirde bayram havası var Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor Şehirde bayram havası var! Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor
Beşiktaş’taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16’ya yükseldi Beşiktaş'taki terör saldırısında gözaltı sayısı 16'ya yükseldi
Kastamonu’da kayıp Arzu’dan 10 gündür haber alınamıyor Kastamonu'da kayıp Arzu'dan 10 gündür haber alınamıyor

22:55
İran müzakere heyeti, ABD tarafıyla görüşmeler yapmak üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’a ulaştı
İran müzakere heyeti, ABD tarafıyla görüşmeler yapmak üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’a ulaştı
22:54
Sami Uğurlu’dan Beşiktaşlı yıldıza övgü: Çok büyük oynadı
Sami Uğurlu'dan Beşiktaşlı yıldıza övgü: Çok büyük oynadı
22:25
Beşiktaş’a kötü haber Gelecek maçta oynayamayacak
Beşiktaş'a kötü haber! Gelecek maçta oynayamayacak
21:33
İspanya’dan Netanyahu’nun tehditlerine sert yanıt
İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt
21:27
Maaşına kızdı, dev depoyu yaktı: O anları sosyal medyada paylaştı
Maaşına kızdı, dev depoyu yaktı: O anları sosyal medyada paylaştı
19:12
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
Advertisement
