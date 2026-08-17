Yüksek Mahkeme, Trump'ın Tazminat İptal Başvurusunu Reddetti - Son Dakika
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Yüksek Mahkeme, Trump'ın Tazminat İptal Başvurusunu Reddetti

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Trump'ın E. Jean Carroll'a cinsel saldırı davasındaki tazminat kararı Yüksek Mahkeme tarafından onaylandı.

ABD'de Yüksek Mahkeme, Başkan Donald Trump'ın köşe yazarı E. Jean Carroll davasındaki tazminat kararının iptali için yaptığı yeni başvuruyu da geri çevirdi.

Yüksek Mahkeme bugün Trump'ın, 1990'ların ortalarında New York'taki bir mağazada Carroll'a cinsel tacizde bulunduğu, daha sonra da iftira attığı yönündeki jüri kararını ve 5 milyon dolarlık tazminatını iptal etme girişimini bir kez daha reddettiğini açıkladı.

Trump'ın avukatları Yüksek Mahkeme'ye sundukları dilekçede Carroll'un iddialarını "siyasi amaçlı bir aldatmaca" olarak nitelendirdi.

Avukatlar aynı dilekçede, 5 milyon dolarlık tazminata yol açan davada Carroll'un hukuk ekibini de kadın müvekkilin "inanılmaz, temelsiz iddialarını" desteklemek için federal delil kurallarını çarpıtmakla suçladı.

Aynı zamanda eski bir televizyon sunucusu olan Carroll, New York'ta jüri önünde iki kez verdiği ifadede, Trump'ın 1996 baharında, Trump Tower'ın karşısındaki bir lüks perakende mağazasının soyunma odasında kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmiş ve bu iddiaları ilk kez 2019'da yayımlanan anı kitabıyla kamuoyuna duyurmuştu.

Trump'ın, Carroll'un kitap satışlarını artırmak için bu iddiayı uydurduğunu, kendisiyle hiç tanışmadığını söylemesi ve "benim tipim değil" ifadesini kullanmasının ardından, söz konusu kadın ABD Başkanı'na iftira davası açmıştı.

2023'te başka bir jüri, Trump'ın mağazadaki karşılaşmada Carroll'ı cinsel istismara maruz bıraktığı ve ilk görev süresi sona erdikten sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle iftira suçundan Carroll'ın 5 milyon dolar tazminat almaya hak kazandığı sonucuna varmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yüksek Mahkeme, Trump'ın Tazminat İptal Başvurusunu Reddetti - Son Dakika

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