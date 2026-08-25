Yükseköğrenim Yurt Başvuruları Başladı - Son Dakika
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Yükseköğrenim Yurt Başvuruları Başladı

Yükseköğrenim Yurt Başvuruları Başladı
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GSB yurt başvuruları 29 Ağustos'a kadar e-Devlet üzerinden yapılacak. 12 kurum inceleyecek.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğrenim öğrencileri için Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurt başvurularının başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, GSB yurtları için başvuru süreci an itibarıyla başladı. Hepinize hayırlı, uğurlu olsun. Başvurularınızı 29 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz" dedi.

BAŞVURULAR, 12 KURUM VE KURULUŞ TARAFINDAN İNCELENECEK

Konuyla ilgili Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvuru sırasında öğrencilerden sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin beyanları alınacak. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra 12 farklı kamu kurum ve kuruluşuyla koordineli biçimde öğrencilerin beyanları değerlendirilecek ve başvurular sonuçlandırılacak. Yerleştirme sürecinde ailenin gelir durumu, sosyal durumu ve başarı kriterleri baz alınarak öğrencilerin durumu tespit edilecek. Başvuru beyanlarını; Yükseköğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı inceleyecek.

Kaynak: DHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, E-Devlet, GSB Yurt, Ağustos, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yükseköğrenim Yurt Başvuruları Başladı - Son Dakika

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