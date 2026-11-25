Yüksekova'da kapanan Göllerbaşı Üs Bölgesi yolu 3 günlük çalışmayla açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Göllerbaşı Üs Bölgesi yolu, İlçe Özel İdaresi ekiplerinin 3 gün süren çalışmasıyla yeniden açıldı. Ekipler, yüksek kesimlerdeki yolu kardan temizleyerek üs bölgesine ulaşımı sağladı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Göllerbaşı Üs Bölgesi yolu, İlçe Özel İdaresi ekiplerinin 3 günlük çalışmasıyla yeniden açıldı.
İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle üs bölgesine ulaşımı sağlayan yol kapandı.
İlçe Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Bölgede zorlu şartlarda çalışan ekipler, 3 gün süren çalışmanın ardından yolu kardan temizleyerek ulaşıma açtı.
Kaynak: AA
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