Yüksekova'da Mayıs Ayında 6 Metrelik Kar Tünelleri Şaşırtıyor - Son Dakika
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Yüksekova'da Mayıs Ayında 6 Metrelik Kar Tünelleri Şaşırtıyor

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Doski Vadisi'nde mayıs ayına rağmen 6 metreyi bulan kalın karlarla mücadele çalışmaları devam ediyor. Karla kaplı yolları görenler şaşkınlık içinde kalırken, ilçe merkezinde ise sağanak yağışlar aralıklarla devam ediyor.

06.05.2024 21:40
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Yüksekova'da mayıs ayında 6 metrelik kar tünelleri şaşırtıyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Doski Vadisi'nde mayıs ayına rağmen kalınlığı 6 metreyi bulan karda yürütülen yol açma çalışmaları devam ediyor.

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Doski Vadisi'nde yer alan Varkevik Üs Bölgesi yolunda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Yer yer 6 metreyi bulan kar kütleri nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları alanlarda ise ekskavatör kullanıyor. Mayıs ayına rağmen tünelleri andıran karlı yolları görenler hayretler içerisinde kalırken, bir yandan da hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Bölgede çalışmaların devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, mayıs ayında Yüksekova'nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının devam ettiğini belirtti.

Öte yandan yüksek kesimler kar yağışı ile beyaza bürünürken, ilçe merkezinde sağanak yağış aralıklarla devam ediyor.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Yüksekova'da Mayıs Ayında 6 Metrelik Kar Tünelleri Şaşırtıyor - Son Dakika
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