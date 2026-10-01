Yüksekova’da okuldaki yangında köylüler, gönderdeki Türk bayrağını indirip muhafaza altına aldı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde bu yıl öğrencisi bulunmayan 4 derslikli köy okulunda çıkan yangında, gönderdiği bayrak köylüler tarafından indirilip, muhafaza altına alındı. Gelen ekipler, 4 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 55 kilometre uzaklıktaki Dağlıca köyündeki Şehit İstikam Uzman Çavuş Lokman Çoban İlkokulu ve Ortaokulu'nda, sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede binayı sarması üzerine köylüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Köylüler, okul binasının yanındaki gönderdeki Türk bayrağını indirip, muhafaza altına aldı. İhbar üzerine bölgeye Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale edip, yaklaşık 4 saatte söndürdü.

Öte yandan, 4 derslikli okulun bu eğitim öğretim yılında öğrenci almadığı, öğretmeninin de bulunmadığı öğrenildi. Köydeki çocukların eğitimlerine Yüksekova ilçe merkezindeki okullarda devam ettiği, bu nedenle okulun yangın sırasında boş olduğu belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de inceleme başlatıldı.