Yüksekova'da peteklere gizlenen 91,1 kg uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı

Yüksekova'da peteklere gizlenen 91,1 kg uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde canlı arı kovanlarının içerisindeki peteklerin arasına gizlenmiş 91,1 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanlığı: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde canlı arı kovanlarının içerisindeki peteklerin arasına gizlenmiş 91,1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. 3 şüpheli yakalandı.
Kaynak: DHA
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