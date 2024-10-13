Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Doğanlı köyü mevkisindeki sazlık alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürüldü.
Jandarma ekibi, yangınla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › Güncel › Yüksekova'da Sazlık Yangını Söndürüldü - Son Dakika
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