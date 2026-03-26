Yüksekova'da Su Baskını
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yüksekova'da Su Baskını

26.03.2026 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksekova'da eriyen kar ve sağanak nedeniyle evlerin bahçeleri suyla doldu. Vatandaşlar yardım istiyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde eriyen kar ve etkili olan sağanak nedeniyle bazı evlerin bahçeleri, su ile doldu.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Yüksekova'da, havaların ısınması ve yağmurun da etkisi ile biriken kar erimeye başladı. Eriyen kar ve yağmur suları nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi'nde bazı evlerın bahçeleri, su altında kaldı. Vatandaşlar, dışarıya çıkmak için evlerinin önüne tahta palet koydu.

'YETKİLİLERDEN YARDIM İSTİYORUZ'

Bu yöntem de işe yaramazken, mahalle sakinlerinden Hami Akdemir, "Çocuklarımı okula götüremiyorum. Bizler karların üzerinde gelip, gidiyorduk. Şimdi karlar eridi. Hep su olup, evlerimizin önüne birikti ve evden çıkamaz olduk. Çocuklarımı okula götürmek için sırtıma alıp, caddeye çıkartıyorum. Bayramda çocuklarımız evlerinden çıkamadı. Paletlerin üzerinden gelip gidiyorduk. Sular yükselince onlar da fayda etmiyor. Yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, su baskını, Yüksekova, Güncel, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 16:00:33. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.