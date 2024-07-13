Yüksel Yıldırım, işçilerin talepleriyle ilgili açıklama yaptı

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Yıldırım Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde şirketleri bünyesindeki maden işletmesinde çalışan işçilerin ücret artışı ve mali haklarının iyileştirilmesi talebiyle yaptığı iş bırakma eylemine ilişkin açıklama yaptı.

Yüksel Yıldırım yazılı açıklamasında, 11 Temmuz'da Yıldırım Şirketler Grubu'na bağlı olan ve Elazığ'da bulunan iştirakleri Eti Krom AŞ'de bir kısım maden işçilerinin işlerini yavaşlatmasından ve çalışmayı bırakmalarından dolayı, ağabeyi ve yüzde 50 şirket ortağı olan Ali Rıza Yıldırım'ın işçilerle yaptığı uzlaşma görüşmelerinin, istenmedik ve tasvip etmediği bir hale geldiğini belirtti.

Bu nedenle Yıldırım Şirketler Grubu'nun yüzde 50 ortağı olma sorumluluğuyla çalışanlara ve bölgede yaşayanlara yönelik yanlış ifadeler sebebiyle kamuoyuna bu açıklamayı yapma zorunluluğu oluştuğunu kaydeden Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Son birkaç gündür medyada haberlere konu olan toplantıda, Sayın Ali Rıza Yıldırım'ın bir kısım maden işçilerimize yaklaşımı, kullandığı üslup ve yönetim tarzı kesinlikle ne Yüksel Yıldırım olarak şahsımı ne de Yıldırım Şirketler Grubu'nu temsil etmemektedir. Yıldırım Şirketler Grubu'nun 61 yıllık global şirket kültürüyle ve şahsımın iş yapış felsefesi ile bağdaşmayan, çalışanlarımıza ve yöneticilerimize yakışmayan bu konuşma şeklini ve söylemleri asla tasvip etmiyorum ve kınıyorum. Bu konuşma tarzı ve kırıcı söylemlerden dolayı tüm kamuoyundan şirketim ve şahsım adına özür diliyorum."

Eti Krom'da söz konusu bölgede çalışan maden işçilerinin refahını artırma hedefiyle, İcra Kurulunca bu yılın nisan ayında gerçekleştirdikleri toplantıda, ilgili çalışanların maaşlarına 1 Temmuz 2024'te geçerli olmak üzere yüzde 15 ara zam yapılması yönünde karar aldıklarını aktaran Yıldırım, geçen ayın sonunda bu kararı çalışanlara sunup, zammı yürürlüğe koyma aşamasına geldiklerini belirtti.

Yıldırım, "Ancak Ali Rıza Yıldırım, alınan bu kararı yürütmeye koymayıp kendi kararıyla yanına bazı üst düzey yetkilileri alarak iş yavaşlatma yoluna giden maden işçileriyle yüz yüze konuşmak için 9 Temmuz'da Elazığ'daki Eti Krom işletmesinde maden işçileriyle görüşme toplantısını organize etmiştir. Daha önceden yapılan provokasyonlarla, önyargılı şekilde toplantıya gelen bazı maden işçileriyle Ali Rıza Yıldırım arasında yaşanan ve yaşanmasını asla tasvip etmediğimiz ve etmeyeceğimiz görüntülerde de görünen olumsuz konuşma tarzı ortaya çıkmıştır. İki ortağın son dönemde yaşamakta olduğu yönetimsel fikir ayrılıkları ve iş yapış şekli farkından dolayı, anlaşmazlıkların ve uzlaşmazlıkların tavan yaptığı bu dönemde bu yaşananları onaylamıyorum, desteklemiyorum ve çok büyük bir üzüntü duyuyorum. Yıldırım Şirketler Grubu'nun 61 yıllık çalışma hayatında ilk kez çalışanlarımızla böyle karşı karşıya getirildiğimiz için üzüntü içindeyim. Bugünden itibaren, huzurun ve karşılıklı saygının hüküm sürdüğü bir çalışma ortamına dönmek için, Eti Krom'daki ve tüm Grup şirketlerimizdeki çalışanlarımızla el ele verip hep birlikte bu sorunu düzelteceğimize söz veriyorum."

Yüksel Yıldırım, toplantıda söylendiği gibi madenleri kapatmanın, Eti Krom'da üretimi durdurmanın ve çalışanları işsiz bırakmanın asla söz konusu olmadığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Eti Krom AŞ yönetimi adına son dönemlerdeki hayat pahalılığını ve yüksek enflasyonu göz önüne alarak, devletimizin belirlediği ücret politikasına paralel olarak çalışanlarımızı enflasyonun altında ezdirmemeye gayret edeceğimizi, siz çalışanlarımızla daha evvelden de yaptığımız gibi ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla hep birlikte el ele vererek, durmadan yolumuza devam edeceğimizi belirtmek istiyorum. Bu sayede Elazığ'da huzur, mutluluk ve başarı ile çalışma hayatına devam etmeyi umut ediyorum."