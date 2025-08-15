Yumurta Kabuğu Sanatçısı Hamit Hayran Defnedildi

Yumurta kabuğu oyma sanatçısı Hamit Hayran'ın cenazesi, Gölbaşı ilçesinde toprağa verildi.
Hayran için Gölbaşı Merkez Camisi'nde cuma namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.
Burada kılınan namazın ardından Hayran'ın cenazesi, Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze törenine, çok sayıda kişi katıldı.
