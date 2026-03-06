Yumurtalık'ta Ramazan Mesaisi... Hem Denetim Hem Kent Estetiği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yumurtalık'ta Ramazan Mesaisi... Hem Denetim Hem Kent Estetiği

06.03.2026 11:06  Güncelleme: 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yumurtalık Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla gıda denetimlerini artırarak halk sağlığını korumaya yönelik önlemler alırken, fırtınadan zarar gören Türk bayraklarını da yenileyerek ilçenin estetiğine katkıda bulundu.

(ADANA)Yumurtalık Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla halk sağlığını korumaya yönelik gıda denetimlerini sıkılaştırırken, bir yandan da fırtınadan zarar gören Türk bayraklarını yenileyerek kent estetiği çalışmalarına hız verdi.

Yumurtalık Belediyesi, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi ve ilçenin görsel düzeninin korunması amacıyla çok yönlü bir çalışma başlattı. Belediye Başkanı Erdinç Altıok'un sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle yürütülen faaliyetler, ilçe genelinde ivme kazandı.

Fırınlarda gramaj ve hijyen mercek altında

Ramazan ayı kapsamında Zabıta Müdürlüğü ve belediye bünyesindeki gıda teknikeri, fırınlarda ekmek gramajlarını ve üretim standartlarını titizlikle kontrol ediyor. Denetimlerin amacına ilişkin bilgi veren Başkan Erdinç Altıok, "Yapılan kontrollerle hem tüketici haklarının korunmasını hem de üretim standartlarının gözetilmesini amaçlıyoruz" dedi.

Ekipler ayrıca Yeşilköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren bakkal, kasap ve tavukçu işletmelerini de denetledi. İşletmelerin hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri ve ruhsat durumları detaylıca incelenirken; halk sağlığının korunması adına denetimlerin periyodik olarak süreceği bildirildi.

Fırtınanın izleri silindi, bayraklar yenilendi

Belediye ekipleri, ilçenin ortak değerlerine sahip çıkma çalışmaları kapsamında son günlerde etkili olan fırtınada zarar gören Türk bayraklarını da yeniledi. Ekiplerin titiz çalışmasıyla yenilenen ay yıldızlı bayraklar, ilçenin tüm mahallelerinde yeniden göndere çekilerek dalgalanmaya başladı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Yumurtalık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yumurtalık'ta Ramazan Mesaisi... Hem Denetim Hem Kent Estetiği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani’yi zora sokacak sözler İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
İsrail’in füze yağdırdığı Lübnan’da ölü sayısı 77’ye yükseldi İsrail'in füze yağdırdığı Lübnan'da ölü sayısı 77'ye yükseldi
NATO savaşa girecek mi Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu NATO savaşa girecek mi? Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
’’Futbolda her şeyi bilen çocuk’’ yıllar sonra ortaya çıktı ''Futbolda her şeyi bilen çocuk'' yıllar sonra ortaya çıktı
Macron’dan 6 gün sonra savaşın gidişatını değiştirecek karar Macron'dan 6 gün sonra savaşın gidişatını değiştirecek karar
Okul önünde dehşet Başından vurup kaçtı Okul önünde dehşet! Başından vurup kaçtı

12:04
Igor Tudor, Premier Lig’de resmen rezil kepaze oldu
Igor Tudor, Premier Lig'de resmen rezil kepaze oldu
12:01
İran’ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
İran'ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
11:35
Savaşta bir ilk Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
Savaşta bir ilk! Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
11:28
Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar
Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar
10:34
Eller tetikte Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu
Eller tetikte! Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu
10:24
Körfez ülkelerinden ABD’de deprem etkisi yaratacak adım
Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 12:25:59. #7.12#
SON DAKİKA: Yumurtalık'ta Ramazan Mesaisi... Hem Denetim Hem Kent Estetiği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.