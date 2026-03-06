Yumurtalık'ta Ramazan Mesaisi... Hem Denetim Hem Kent Estetiği

(ADANA) – Yumurtalık Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla halk sağlığını korumaya yönelik gıda denetimlerini sıkılaştırırken, bir yandan da fırtınadan zarar gören Türk bayraklarını yenileyerek kent estetiği çalışmalarına hız verdi.

Yumurtalık Belediyesi, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi ve ilçenin görsel düzeninin korunması amacıyla çok yönlü bir çalışma başlattı. Belediye Başkanı Erdinç Altıok'un sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle yürütülen faaliyetler, ilçe genelinde ivme kazandı.

Fırınlarda gramaj ve hijyen mercek altında

Ramazan ayı kapsamında Zabıta Müdürlüğü ve belediye bünyesindeki gıda teknikeri, fırınlarda ekmek gramajlarını ve üretim standartlarını titizlikle kontrol ediyor. Denetimlerin amacına ilişkin bilgi veren Başkan Erdinç Altıok, "Yapılan kontrollerle hem tüketici haklarının korunmasını hem de üretim standartlarının gözetilmesini amaçlıyoruz" dedi.

Ekipler ayrıca Yeşilköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren bakkal, kasap ve tavukçu işletmelerini de denetledi. İşletmelerin hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri ve ruhsat durumları detaylıca incelenirken; halk sağlığının korunması adına denetimlerin periyodik olarak süreceği bildirildi.

Fırtınanın izleri silindi, bayraklar yenilendi

Belediye ekipleri, ilçenin ortak değerlerine sahip çıkma çalışmaları kapsamında son günlerde etkili olan fırtınada zarar gören Türk bayraklarını da yeniledi. Ekiplerin titiz çalışmasıyla yenilenen ay yıldızlı bayraklar, ilçenin tüm mahallelerinde yeniden göndere çekilerek dalgalanmaya başladı.