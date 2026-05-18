Yunak'ta Dolaman Mantarı Sezonu Başladı

18.05.2026 12:52
Yunak'ta dolaman mantarı sezonu açıldı, vatandaşlar meralara akın etti. Esnaf Şakif Çürükoğlu, lezzetli ve protein değeri yüksek mantarın geçim kaynağı olduğunu belirtti. Kilogramı 750-1500 lira arasında satılıyor.

Yunak ilçesinde dolaman mantarı sezonunun başlamasıyla vatandaşlar mera alanlarına yöneldi.

Özellikle dağlık alanlara yakın, yoğun yağış alan meralarda yetişen dolaman mantarı, hem bölge halkı hem de çevre ilçelerden gelen vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Esnaf Şakif Çürükoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 30 yıldır dolaman mantarı topladığını söyledi.

Her yıl dolaman sezonunu heyecanla beklediklerini belirten Çürükoğlu, "Dolaman mantarı hem oldukça lezzetli hem de protein değeri yüksek bir besin. Aynı zamanda birçok vatandaş için geçim kaynağı oluyor." dedi.

Çürükoğlu, mantarın kilogramının 750 ila 1500 lira arasında satıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

