Yunan Çiftçilerden Eylem Hazırlığı

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Yunanistan'da, eylem hazırlığı yapan çiftçilerin yaklaşık 1500 traktörü yolların kenarına park ettikleri bildirildi.

Yunan basınında çıkan haberlere göre, çiftçiler, ülke genelinde, üretim maliyetlerinin azaltılması talebiyle eylem hazırlığına girdi.

Bu kapsamda, çiftçiler ülkedeki beş noktada yaklaşık 1500 traktörü eylem için yolların kenarına park etti.

Tırhala, Larisa, Tesalya gibi tarımın önde gelen ekonomik faaliyet olduğu bölgelerde traktörler eylem için hazır bekletilirken, Yanya, Kilkis, Girit Adası gibi bölgelerden de ay sonuna kadar eyleme katılım olacağı ifade ediliyor.

Çiftçiler, üretim maliyetlerinin azaltılması için tarımda kullanılan mazottan vergi alınmamasını, elektrik fiyatlarının düşürülmesini, tarım faaliyeti için yapılan alımlarda KDV vergisinin kaldırılmasını, doğal afetlerde tarım alanlarının zarar görmesi halinde zararın tamamının karşılanmasını ve emekli maaşlarının artırılmasını talep ediyor.