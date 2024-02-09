Yunan Çiftçileri Kuzey Makedonya Sınırında Yol Kapatma Eylemi Yaptı - Son Dakika
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Yunan Çiftçileri Kuzey Makedonya Sınırında Yol Kapatma Eylemi Yaptı

Yunan Çiftçileri Kuzey Makedonya Sınırında Yol Kapatma Eylemi Yaptı

Yunanistan'da çiftçiler, tarım sektöründeki sorunlara dikkat çekmek amacıyla Kuzey Makedonya sınırında yol kapatma eylemi düzenledi. Florina şehrindeki çiftçiler, tırlarla sınırı kapatarak otomobil ve otobüslerin geçişine izin verdi. Eylem sonucunda sınıra yakın noktalarda uzun kuyruklar oluştu. Çiftçiler, gelecek hafta Atina'da traktörlerle gösteri yapmayı planlıyor ve tazminat ödenmesi, elektrik tarifelerinde indirim, hayvan yetiştiricilerine destek gibi taleplerde bulunuyor.

09.02.2024 20:45  Güncelleme: 20:45
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Yunanistan'da çiftçilerin, tarım sektöründeki artan sorunlara dikkati çekmek amacıyla başlattıkları protestolar kapsamında bugün Kuzey Makedonya sınırında yol kapatma eylemi yaptıkları bildirildi.

Yunan basınındaki haberlerde, Florina şehrindeki çiftçilerin öğle saatlerinde Kuzey Makedonya sınırını tırlara kapattığı belirtilirken, otomobil ve otobüslerin geçişine ise izin verdikleri kaydedildi.

Haberlerde, eylem sırasında tırların sınıra yakın noktalarda uzun kuyruklar oluşturdukları aktarıldı.

Çiftçiler, gelecek hafta başkent Atina'da parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda traktörlerle gösteri yapmayı planlıyor.

Yaklaşık 4 haftadır gösteri düzenleyen çiftçiler, zarar gören mahsulleri için kendilerine tazminat ödenmesi, elektrik tarifelerinde indirim, hayvan yetiştiricilerine yem ve malzeme alımı desteği gibi taleplerde bulunuyor.

Kaynak: AA

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Yunanistan, Makedonya, Tarım, Otomobil, Politika, Güncel, Son Dakika

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