Yunan İtfaiyeciler Kadro Talebiyle Gösteri Düzenledi

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Yunanistan'ın başkenti Atina'da yüzlerce mevsimlik itfaiyeci, sözleşmelerinin sona ermesi üzerine kadrolu iş taleplerini dile getirmek amacıyla gösteri yaptı.

Yunanistan Sivil Koruma Bakanlığı önünde toplanan yüzlerce itfaiyeci, ellerinde "Felaketler mevsimsel değildir" yazılı pankartlarla kadro taleplerini dile getirdi.

İklim değişikliği nedeniyle Yunanistan'da yangın riskinin yaz aylarıyla sınırlı kalmadığını ve itfaiye gücüne yıl boyunca ihtiyaç duyulduğunu belirten göstericiler, daha fazla kişinin istihdam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yaklaşık 2 saat süren gösteri olaysız şekilde sona erdi.