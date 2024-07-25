Yunan Uzun Mesafe Yürüyüşçüsü Doping Testinde Pozitif Çıktı

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ATİNA, 25 Temmuz (Xinhua) -- Yunan uzun mesafe yürüyüş yarışcısı Kyriaki Filtisakou, birkaç gün önce yapılan doping testinde sonucu pozitif çıkan kişinin kendisi olduğunu belirtti. Ancak Yunan atlet "hayatı boyunca hiçbir yasadışı madde kullanmadığını" söyleyerek bu iddiayı reddetti.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan 23 yaşındaki Filtisakou, Tokyo Olimpiyatları'nda da yarışmıştı.

Yunan medyası, Yunanistan Ulusal Dopingle Mücadele Örgütü (EOKAN) kaynaklarına atıfla 16 Temmuz'da Fransa'nın başkentine gidecek olan Yunan milli takımından bir sporcunun doping testinin pozitif çıktığını bildirmiş, ancak sporcunun adını açıklamamıştı.

EOKAN kaynakları, sporcunun kurallar uyarınca ikinci bir numune testi talep etme hakkına sahip olduğunu kaydetti.

Filtisakou kendi tercihiyle, Çarşamba günü Yunanistan'ın Ta Nea gazetesine röportaj vererek doping testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sporcu, "Bu beklenmedik gelişme nedeniyle büyük bir psikolojik şok yaşadım ve sonucun neden pozitif çıktığı konusunda hiçbir fikrim yok" dedi.

Filtisakou, "Her türlü ek test ya da analiz için yetkililerin dediğini yapmaya hazırım. Vicdanım rahat ve yanlış bir şey yapmadığımı biliyorum. Gerçeğin yakında anlaşılacağından ve adımın temize çıkacağından eminim" ifadelerini kullandı.