Yunanistan'a geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı, 2'si FETÖ mensubu çıktı

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişinin yakalandığını, bunlardan 2'sinin FETÖ mensubu olduğunu bildirdi.

MSB, konuya ilişkin, "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi" açıklamasını yaptı.