Yunanistan'da Askerlikte Yeni Düzenlemeler

24.02.2026 15:31
Yunanistan, askerlik süresini 10 hafta yaptı ve sınır bölgelerinde görev yapan erlere tazminat arttı.

Yunanistan'da askerlik hizmetine ilişkin yeni düzenlemeler kapsamında, temel eğitimin süresi 10 haftaya çıkarıldı ve sınır bölgelerinde görev yapan erlere ödenen aylık tazminat 100 avroya yükseltildi.

Yunanistan Savunma Bakanlığının "Gündem 2030" reform programı çerçevesinde uygulamaya konulan yeni askerlik modeli, Şubat 2026 celp döneminden itibaren yürürlüğe girdi.

Askerlik hizmetinin 12 ay olduğu ülkede, Batı Trakya ve Doğu Ege adaları gibi sınır bölgelerinde görev yapmayı tercih edenler için bu süre 9 aya indirilecek.

Düzenleme kapsamında, sınır bölgelerinde görev yapan erlere ödenen aylık tazminat 8,80 avrodan 100 avroya, temel eğitimin süresi de 10 haftaya çıkarıldı. Ülke içindeki birliklerde görev yapan erlere ise aylık 50 avro ödeme yapılacak.

Kaynak: AA

