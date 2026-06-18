Yunanistan'da İstihbarat Müzesi Açılıyor

Yunanistan İstihbarat Teşkilatının (EYP) başkent Atina'da müze açmaya hazırlandığı belirtildi.

Yunanistan'da yayımlanan Ta Nea gazetesinin haberine göre, EYP 2027'nin ilk aylarında Atina'nın Aya Paraskevi semtinde bir müze açacak.

Müzede istihbarat süreçlerinde kullanılan mikro kameralar, kravatlara saklanmış casus mikrofonlar, mikrofilm aracılığıyla bilgi taşıma için yapılmış mekanizmalar, tarihteki kritik dönemlere ait istihbarat arşivleri, bulmaca şeklinde hazırlanmış şifreli bilgi kaynakları gibi birçok ürün ve belge sergilenecek.

Yunanistan vatandaşları müzeyi belirli bir prosedürü takiben ücretsiz ziyaret edebilecek. Ziyaretçiler müzede, tarihteki önemli Yunan istihbaratçılar hakkında da bilgi edinebilecek. ???????