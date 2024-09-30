Yunanistan'da Orman Yangını: 2 Ölü

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ATİNA, 30 Eylül (Xinhua) -- Yunanistan'ın güneyindeki Mora yarımadasında çıkan büyük orman yangınında iki kişi hayatını kaybetti.

Mora Vali Yardımcısı Anastasios Giolis, Pazartesi günü Yunan devlet televizyonu ERT'ye yaptığı yaptığı açıklamada hayatını kaybeden 35 ve 40 yaşlarındaki kişilerin, Ksilokastro kasabası yakınlarındaki alevlerle mücadele eden itfaiyecilere gönüllü olarak yardım eden bölge halkından kişiler olduğunu söyledi.

İtfaiye sözcüsü, Atina'yı yarımadanın kuzeyindeki Patra limanına bağlayan ulusal otoyol boyunca Ksilokastro ve Akrata kasabası arasında yaklaşık 20 kilometreye uzanan bir cepheye karşı devam eden yangın söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiyecinin de yaralandığını söyledi.

Pazar günü çıkan orman yangını için 9 itfaiye helikopteri ve uçağı ile birlikte yaklaşık 350 itfaiyecinin sevk edildiği belirten sözcü, bölgede esen Beaufort ölçeğine göre sekiz şiddetindeki rüzgarların etkisiyle yaygının yayıldığını sözlerine ekledi.

Sözcü, Pazartesi sabahı itibarıyla beş köyün sakinlerine tahliye uyarısı yapıldığını ve itfaiyecilerin yangını kontrol altına almayı başardığını söyledi.

Yunanistan her yaz yüksek sıcaklıklar, iklim değişikliğine bağlı sıcak hava dalgaları ve kundakçılar nedeniyle çok sayıda orman yangını yaşıyor.

Orman yangını sezonunun başladığı Mayıs ayından bu yana Yunanistan'daki orman yangınlarında 5 kişi hayatını kaybetti.