Yunanistan'da Orman Yangınları Başladı - Son Dakika
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Yunanistan'da Orman Yangınları Başladı

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Yunanistan'ın Etolya-Akarnanya bölgesinde orman yangını başladı; tahliyeler sürüyor.

Yunanistan'ın Etolya-Akarnanya iline bağlı Mamulada'da orman yangını başladığı bildirildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Etolya-Akarnanya iline bağlı Mamulada'daki ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı.

Yangına hem havadan hem de karadan müdahale başlatıldı.

Bugün Halkidiki??????? bölgesindeki Siviri ve Furka köyleri ile Mora Yarımadası'nın İlia iline bağlı Vartholomio bölgesinde ve İnebahtı ilinin Makinia bölgesinde de orman yangınları çıkmıştı.

Tatil bölgesi Siviri'deki yangın komşu Furka'ya sıçramış, bölge sakinleri deniz yoluyla tahliye edilmişti. Yangında birçok evin hasar gördüğü belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunanistan'da Orman Yangınları Başladı - Son Dakika

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