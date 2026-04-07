Yunanistan'da Su Yönetimi Sorunu

07.04.2026 14:14
Yunanistan'da yağışların artmasına rağmen su kaynaklarının etkin şekilde değerlendirilememesi nedeniyle hem kuraklık hem de sel riskinin birlikte yaşandığı belirtildi.

Yunan basınında yer alan haberlerde, 2026 yılında yağışların önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 25 arttığı ancak bu artışa rağmen suyun önemli bölümünün depolanamadan kaybedildiği vurgulandı.

Selanik'teki Aristoteles Üniversitesi Jeoloji Bölümü Hidrojeoloji Profesörü Konstantinos Voudouris, yağışlardaki değişime dikkati çekerek, yağmurların artık daha kısa sürede ve yoğun şekilde gerçekleştiğini, bu durumun suyun toprağa sızmasını zorlaştırarak doğrudan yüzey akışıyla denize ulaşmasına neden olduğunu söyledi.

Voudouris, toprağın su emme kapasitesinin sınırlı olduğunu, özellikle ardışık yağışlardan sonra zeminin doygun hale gelmesiyle suyun büyük bölümünün yer altına inmeden kaybolduğunu ifade etti.

Artan şehirleşme nedeniyle beton ve asfalt yüzeylerin genişlediğine dikkati çeken Voudouris, bu durumun yağmur suyunun doğal yollarla toprağa karışmasını engellediğini, mevcut yağmur suyu altyapısının ise birçok bölgede yetersiz olduğunu vurguladı.

Voudouris, ülkede yağmur suyunu depolayacak küçük ve orta ölçekli barajların eksikliğine işaret etti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siyasete kısa bir mola! Özgür Özel'in Amedspor için söyledikleri çok konuşulur
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
CHP lideri Özgür Özel, tutuklanan başkana sahip çıktı: Onunla gurur duyuyoruz
Tom Barrack'tan İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmaya ilişkin açıklama
MURBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan taciz suçundan tutuklandı
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu
