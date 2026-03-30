Yunanistan'da Tren Kazası İçin Emsal Tazminat Kararı

Yunanistan'da, 28 Şubat 2023'te meydana gelen ve 57 kişinin hayatını kaybettiği Tempi tren kazasına ilişkin bir mağdur yakınının açtığı tazminat davasında mahkeme, ilk kez devletin sorumluluğunu kabul ederek tazminat ödenmesine hükmetti.

Atina İdari İlk Derece Mahkemesi tarafından verilen kararda, hayatını kaybeden bir kişi için yakınlarına yaklaşık 400 bin avro tazminat ödenmesi kararlaştırıldı.

Mahkeme kararında, Yunanistan devletinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı aracılığıyla demir yolu ağındaki tehlikeli ve yetersiz durumu uzun süredir bilmesine rağmen gerekli denetim ve önlemleri yeterince uygulamadığı vurgulandı.

Kararda ayrıca, söz konusu ihmallerin kazanın meydana gelmesinde etkili olduğu ve gerekli tedbirlerin alınması halinde facianın önlenebileceği ifade edildi.

Söz konusu kararın, benzer başvurular açısından emsal teşkil edebileceği değerlendirilirken, Tempi faciasına ilişkin ceza davasının ise Larisa'da devam ettiği belirtildi.

Yunanistan'ın Larisa ili yakınlarındaki Tempi'de Şubat 2023'te aynı ray hattı üzerinde ters yönlerde ilerleyen iki trenin çarpışması sonucu yaşanan kazada 57 kişi hayatını kaybetmişti.