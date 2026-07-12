Yunanistan'da Yangın Tehlikesi - Son Dakika
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Yunanistan'da Yangın Tehlikesi

12.07.2026 22:33
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Patra ve Dedeağaç'ta çıkan yangınlara müdahale edildi, turuncu alarm verildi.

Yunanistan'ın Patra ili yakınlarındaki ormanlık ve Dedeağaç ili yakınlarındaki makilik alanda yangın çıktı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Patra'nın Platanio bölgesindeki yerleşim birimlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangında alevler evlere sıçramadı.

Dedeağaç'ın Avanta bölgesindeki makilik alanda da akşam saatlerinde yangın başladı.

Her iki yangına da havadan ve karadan müdahale edildi.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı Sivil Koruma Genel Sekreterliği, yarın ülkenin kuzey bölgelerinde oluşabilecek yangın tehlikesine karşı, en yüksek ikinci seviye olan "turuncu alarm" verildiğini bildirdi.

Sivil Koruma Genel Sekreterliğince, yangın riski yüksek bu bölgelerde, açık alanda yangına neden olabilecek kuru otların yakılması, kaynak makinesi kullanılması, mangal yapılması gibi her tür faaliyetten kaçınılması istendi.

Kaynak: AA

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