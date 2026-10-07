Yunanistan ile Florida Ulusal Muhafızları arasında işbirliği niyet mektubu imzalandı - Son Dakika
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Yunanistan ile Florida Ulusal Muhafızları arasında işbirliği niyet mektubu imzalandı

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Yunanistan Silahlı Kuvvetleri ile Florida Ulusal Muhafızları arasında işbirliği niyet mektubu imzalandı. Mektup, ortak eğitim, tatbikat ve hava savunmanın yanı sıra siber operasyonlarda işbirliğini öngörüyor.

Yunanistan Silahlı Kuvvetleri ile Florida Eyaleti Ulusal Muhafızları arasında işbirliğini öngören niyet mektubu imzalandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD-Yunanistan Stratejik Diyaloğunun 6'ncı turu kapsamında geldiği Atina'da Yunan mevkidaşı Yorgos Yerapetritis ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Rubio ve Yerapetritis, görüşmenin ardından ABD'nin Atina Büyükelçiliğinin tadilatı tamamlanan binasının açılış törenine katıldı.

Daha sonra Bakan Rubio, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın da bulunduğu toplantıya iştirak etti. Toplantıda, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Hupis ile Florida Eyaleti Ulusal Muhafızları Komutanı John Haas, iki taraf arasında işbirliğini öngören niyet mektubunu imzaladı.

Dendias, burada yaptığı konuşmada, Rubio'nun Atina ziyaretinin ABD ile Yunanistan arasındaki yakın stratejik ilişkiyi ortaya koyduğunu ifade etti.

İmzalanan niyet mektubunun, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin genel reformu çerçevesinde iki taraf arasındaki işbirliğine ilave boyut kazandırdığı değerlendirmesinde bulunan Dendias, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin "2030 Gündemi" çerçevesinde hem silahlı kuvvetler hem de yedek kuvvetlerin istenilen operasyonel seviyeye ulaşması için ülkesinin iyileştirici uygulamalar arayışında olduğunu belirtti.

Dendias, "Florida Eyaleti Ulusal Muhafızları ile teknoloji paylaşımı, ortak tatbikatlar ve yakın iletişim bize ekstra imkan sağlıyor." diye konuştu.

Rubio ise Yunanistan'ın eskiden beri ABD'nin müttefiki olduğunu ifade ederek, deprem ve yangın gibi konularda da iki tarafın birbirinden öğrenecek çok şeyi olduğunu, iki ülke arasında heyecan verici fırsatlar bulunduğunu söyledi.

Yunanistan'ın, Florida Eyalet Ortaklık Programı'na katılımını sağlayan niyet mektubu, iki taraf arasındaki ortak eğitim, tatbikat, komuta kontrol, hava savunma, hava operasyonları, doğal afetlerle mücadele, uzay faaliyetleri ve siber operasyonlar gibi alanlarda işbirliğini öngörüyor.

Kaynak: AA
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